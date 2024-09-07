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Сегодня, 11:05

Свентек заявила, что не намерена делать перерыв после поражения на US Open

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек ответила на вопрос о том, планирует ли она взять длительный перерыв в теннисе после неудачного выступления на Открытом чемпионате США.

В четвертьфинале US Open полька потерпела поражение от американки Джессики Пегулы со счетом 2:6, 4:6.

«Я не хочу делать перерыв. На данный момент мне трудно. Могло бы быть немного легче, но я придерживаюсь графика. Я говорю только об обязательных турнирах, и есть правила относительно них. Думаю, я готова играть до ноября, если только не получу травму», — приводит Tennis World USA слова Свентек.

В этом сезоне 23-летняя спортсменка выиграла пять турниров, в том числе «Ролан Гаррос».

Источник: Tennis World USA
Теннис
Ига Свентек
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