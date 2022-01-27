Свентек заявила, что была впечатлена игрой Коллинз в полуфинале Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала поражение от Дэниэлл Коллинз из США в полуфинале Australian Open (4:6, 1:6).

«Я была готова к ее агрессивной игре, но, думаю, это были самые быстрые удары, с которыми я вообще сталкивалась. Конечно, на тренировках я бью, возможно, с той же скоростью, но в матчах все по-другому, потому что игроки не хотят так рисковать. Но для нее, кажется, в этом даже не было риска, потому что она все контролировала.

Так что я впечатлена и очень ее уважаю, потому что она играет просто великолепно. Интересно, как будет складываться финал, я наверняка буду смотреть и учиться", — приводит слова Свентек пресс-служба WTA.

В финале Коллинз сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая ранее победила другую американку, Мэдисон Кис (6:1, 6:3).