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Сегодня, 21:59

Свентек — о внедрении технологии видеоповторов на US Open: «Я к этому не готова»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как относится к внедрению технологии видеоповторов на Открытом чемпионате США.

«Что? Вы имеете в виду, как в футболе, ВАР, да? Она будет на этом турнире? Я к этому не готова. Я не знала. Ну, мне нужно посмотреть, как работает система. Я не знаю. Может быть, спросите меня после моего первого матча. Конечно, нам это нужно. Я собралась с мыслями», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

На данный момент 22-летняя теннисистка является первой ракеткой мира. На ее счету 4 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед в турнирах WTA в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://tennisuptodate.com/tennis-news/im-not-prepared-for-that-iga-swiatek-claims-she-didnt-know-about-the-use-of-video-review-technology-at-us-open
Теннис
Ига Свентек
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