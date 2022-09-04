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4 сентября, 04:56

Свентек вышла в четвертый круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Ига Свентек.
Фото AFP

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши в третьем круге US Open обыграла американку Лорен Дэвис со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Свентек сделала 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.

В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Юлия Нимайер (Германия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:4

US Open
Ига Свентек
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