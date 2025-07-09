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Свентек впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Алина Савинова

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла россиянку Людмилу Самсонову в 1/4 финала Уимблдона-2025.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 4-й ракетки мира.

24-летняя Свентек впервые в карьере стала полуфиналисткой Уимблдона. До этого ее лучшим результатом на турнире был выход в четвертьфинал в 2023 году. Тогда на этой стадии полька уступила украинке Элине Свитолиной.

Свентек является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос» и один раз — US Open.

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Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
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