Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 мая, 23:15

Свентек вошла в топ-5 в истории по проценту сухих сетов на турнирах «Большого шлема»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полька Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 6:0.

Таким образом, первая ракетка мира в 16-й раз победила соперницу с сухим счетом на турнирах «Большого шлема».

Всего она провела на ТБШ 151 сет. Соответственно, ее процент повешенных баранок составляет 10,6. Этот результат является пятым в Открытой эре.

Свентек уступает лишь Штеффи Граф (10,7 процента), Монике Селеше (11,5), Крис Эверт (14,3) и Маргарет Корт (18,6).

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
0
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Селиваненко: «Думаю, Андреева сейчас просто наслаждается моментом»
Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»
«Ролан Гаррос»-2023, 1-й круг: Мирра Андреева победила Риск и другие матчи
Андрееску обыграла Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»
Андреева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», ведя в решающем сете 3:0
Чесноков — о поражении Медведева: «Реальная сенсация. Он играл отвратительно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»-2023, 1-й круг: Мирра Андреева победила Риск и другие матчи

Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»
Новости
RSS RSS
Все новости