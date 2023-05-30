Свентек вошла в топ-5 в истории по проценту сухих сетов на турнирах «Большого шлема»

Полька Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 6:0.

Таким образом, первая ракетка мира в 16-й раз победила соперницу с сухим счетом на турнирах «Большого шлема».

Всего она провела на ТБШ 151 сет. Соответственно, ее процент повешенных баранок составляет 10,6. Этот результат является пятым в Открытой эре.

Свентек уступает лишь Штеффи Граф (10,7 процента), Монике Селеше (11,5), Крис Эверт (14,3) и Маргарет Корт (18,6).