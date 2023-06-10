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Сегодня, 19:12

Свентек стала самой молодой теннисисткой за 21 год, выигравшей 4 турнира «Большого шлема»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла чешку Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4) в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

22-летняя Свентек в третий раз в карьере выиграла турнир во Франции и в четвертый раз стала победителем турнира «Большого шлема» (в 2022 году она выигрывала US Open).

Свентек стала самой молодой теннисисткой за 21 год, которой удалось выиграть 4 турнира «Большого шлема». В 2002 году Серена Уильямс в возрасте 20 лет стала четырехкратным победителем турниров «Большого шлема», когда выиграла US Open.

Также Свентек стала самой молодой теннисисткой со времен Моники Селеш (1990, 1991, 1992), выигравшей два «Ролан Гаррос» подряд и стала третьей, кому удалось выиграть каждый из первых четырех финалов турниров «Большого шлема». До нее это делали Селеш и Наоми Осака.

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Серена Уильямс
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