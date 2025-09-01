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1 сентября 2025, 22:08

Свентек стала самой молодой теннисисткой со времен Шараповой, вышедшей в четвертьфиналы всех «Шлемов» сезона

Алина Савинова

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:3, 6:1) в четвертом круге US Open-2025.

24-летняя спортсменка стала самой молодой теннисисткой, доходившей как минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема» сезона, после представительницы России Марии Шараповой, которая установила аналогичное достижение в 2005 году в возрасте 18 лет.

В этом сезоне полька выиграла Уимблдон, а на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела на стадии полуфинала.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США-2025 Свентек сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 8) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18).

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Теннис
US Open
Ига Свентек
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