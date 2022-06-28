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Сегодня, 17:03

Свентек стала обладательницей рекордной победной серии в XXI веке

Иван Шитик
Корреспондент
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Польская теннисистка, 1-я ракетка мира Ига Свентек обыграла хорватку Яну Фетт в первом круге Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой 1-й ракетки в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

Теперь Свентек — обладательница рекордной серии побед в XXI веке. Ее беспроигрышная серия после первого матча на Уимблдоне насчитывает теперь 36 матчей.

Она побила рекорд легендарной Винус Уильямс по самой продолжительной серии (35).

Wimbledon
Ига Свентек
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