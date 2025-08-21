Свентек и Рууд сыграют с Эррани и Вавассори в финале микста на US Open

Польская теннисистка Ига Свентек и норвежец Каспер Рууд выиграли у американки Джессики Пегулы и британца Джека Дрейпера в полуфинале US Open в миксте — 3:5, 5:3, 10:8.

В финале Свентек и Рууд сыграют против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори, которые обыграли американцев Дэниэлл Коллинз и Кристиан Харрисон — 4:2, 4:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Ига Свентек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия, 3) — Джессика Пегула/Джек Дрейпер (США/Великобритания, 1) — 3:5, 5:3, 10:8

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, WC) — Дэниэлл Коллинз/Кристиан Харрисон (США) — 4:2, 4:2