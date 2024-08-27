Рахимова уступила Свентек в первом круге US Open, ведя 6:3 в решающем сете

Российская теннисистка Камилла Рахимова в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши в первом круге US Open — 4:6, 6:7 (6:8).

Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Свентек 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В прошлом году россиянка также не смогла преодолеть данную стадию на Открытом чемпионате США. Ее лучший результат на этом турнире — выход в 3-й раунд в 2021-м.

Следующей соперницей Свентек станет победительница матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Ена Шибахара (Япония, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 7:6 (8:6)