Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

4 сентября, 09:38

Свентек — о выходе в 1/8 финала US Open: «Не ждала слишком многого на этом турнире из-за прошлых поражений»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над Лорен Дэвис (6:3, 6:4) в третьем круге US Open.

«Я зналa, что это не конец света, что я проигрываю по ходу матча. Я старалась просто напоминать себе, что это нормально, ведь невозможно всегда играть на одном уровне. Здесь я просто выигрываю матч за матчем. Я не ждала слишком многого на этом турнире из-за прошлых поражений, так что это хорошо. Это не значит, что я потеряла уверенность или что-то в этом роде. Я все ещё знаю, что на «Больших шлемах» может случиться всё, что угодно», — цитирует пресс-служба Australian Open Свентек.

В 1/8 финала полячка встретится с немецкой теннисисткой Юлией Нимайер. Матч пройдет в понедельник, 5 сентября.

Теннис
Ига Свентек
1
16
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open
Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open
Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рафаэль Надаль назвал лучшим матч против Гаске в третьем круге US Open

Ольховский надеется, что Рублев будет в оптимальной физической форме после четырехчасового матча на US Open
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости