Свентек — о матче с Бенчич: «Мне нужна была эта победа, чтобы поверить в себя на этом покрытии»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич на Уимблдоне (6:7(4), 7:6(2), 6:3). Во втором сете при счете 5:6 полька ушла с двойного матчбола.

«Было непросто. У нее же был матчбол, верно? Я не знаю, отыгрывалась ли когда-нибудь с матчбола. Мне нужна была эта победа, чтобы чуть больше поверить в себя на этом покрытии. Я довольна тем, как дисциплинированно сыграла», — сказала Свентек в интервью на корте.

За выход в полуфинал Свентек сыграет со Свитолиной.