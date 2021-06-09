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Свентек проиграла Саккари и не смогла защитить титул на Roland Garros

16:08
Мария Саккари. Фото Twitter
Мария Саккари. Фото Twitter
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Девятая ракетка мира, полька Ига Свентек, уступила гречанке Марии Саккари, занимающей 18-ю строчку рейтинга WTA, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале Roland Garros Саккари сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. Для Саккари это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 17) — Ига Свентек (Польша, 8) — 6:4, 6:4

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