Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек уступила Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Уимблдона — 6:3, 1:6, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа.

Путинцева не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Свентек 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В следующем круге Путинцева встретится с Еленой Остапенко (Латвия, 13).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:1, 6:2