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Сегодня, 19:45

Свентек проиграла Корне и прервала рекордную 37-матчевую победную серию

Иван Шитик
Корреспондент
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Француженка Ализе Корне выиграла у первой ракетки мира Иги Свентек из Польши в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

Корне прервала победную серию Свентек из 37 успешных матчей подряд. Этот результат является рекордным показателем в XXI веке.

Ранее польская спортсменка выиграла турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме и «Ролан Гаррос».

В предыдущий раз она потерпела поражение 16 февраля на турнире в Дубае от Елены Остапенко из Латвии.

Wimbledon
Ига Свентек
Корне Ализе
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