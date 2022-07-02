Свентек проиграла Корне и прервала рекордную 37-матчевую победную серию

Француженка Ализе Корне выиграла у первой ракетки мира Иги Свентек из Польши в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

Корне прервала победную серию Свентек из 37 успешных матчей подряд. Этот результат является рекордным показателем в XXI веке.

Ранее польская спортсменка выиграла турниры в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Риме и «Ролан Гаррос».

В предыдущий раз она потерпела поражение 16 февраля на турнире в Дубае от Елены Остапенко из Латвии.