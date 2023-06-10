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Сегодня, 18:08

Свентек проиграет первый сет на «Ролан Гаррос» — 2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек проиграла второй сет чешке Каролине Муховой в финале «Ролан Гаррос». Счет в игре 6:3, 5:7.

Для Свентек это первый проигранный сет на этом турнире.

Продолжительность второй партии составила 1 час 12 минут. Первая ракетка мира в этом сете ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету 43-й ракетки мира Муховой 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Каролина Мухова
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