Свентек проиграет первый сет на «Ролан Гаррос» — 2023

Польская теннисистка Ига Свентек проиграла второй сет чешке Каролине Муховой в финале «Ролан Гаррос». Счет в игре 6:3, 5:7.

Для Свентек это первый проигранный сет на этом турнире.

Продолжительность второй партии составила 1 час 12 минут. Первая ракетка мира в этом сете ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету 43-й ракетки мира Муховой 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.