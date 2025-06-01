Свентек — о победе над Рыбакиной: «В первом сете мне казалось, что я играю против Синнера»

Пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертом круге «Ролан Гаррос» (1:6, 6:3, 7:5).

«Это было очень тяжело. В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера. Елена действительно доводила меня до предела. Я должна была что-то сделать, чтобы вернуться в матч. Просто должна была бороться и надеяться, что она играет не так хорошо. В конце концов мне удалось сыграть в свою игру и победить, так что я очень счастлива», — сказала теннисистка в интервью на корте.

В четвертьфинале 23-летняя полячка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.