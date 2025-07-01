Полина Кудерметова и Блинкова проиграли в первом круге Уимблдона

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Анна Блинкова завершили выступление на Уимблдоне-2025.

В первом круге турнира Кудерметова проиграла Иге Свентек (5:7, 1:6), а Блинкова уступила Марии Саккари (4:6, 4:6).

Далее Свентек встретится с американкой Кэтрин Макнелли. Саккари во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Элина Аванесян (Армения) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1

Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4