Полина Кудерметова и Блинкова проиграли в первом круге Уимблдона
Российские теннисистки Полина Кудерметова и Анна Блинкова завершили выступление на Уимблдоне-2025.
В первом круге турнира Кудерметова проиграла Иге Свентек (5:7, 1:6), а Блинкова уступила Марии Саккари (4:6, 4:6).
Далее Свентек встретится с американкой Кэтрин Макнелли. Саккари во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Элина Аванесян (Армения) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:1
Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4
