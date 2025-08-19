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19 августа 2025, 15:34

Свентек — о предстоящем US Open: «Нужно начинать все с нуля»

Сергей Ярошенко

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от предстоящего US Open после победы на турнире в Цинциннати.

«Победа в Цинциннати многое значит в преддверии US Open. Но нужно начинать все с нуля, это очень длинный турнир, поэтому нужно использовать уверенность и опыт, которые я приобрела. С нетерпением жду возможности выступить в миксте. График довольно плотный, и я надеюсь успеть на рейс вовремя», — сказала теннистка на пресс-конференции.

После победы в Цинциннати Свентек стала второй ракеткой мира. В решающем матче турнира 24-летняя полька обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.

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Теннис
US Open
Ига Свентек
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