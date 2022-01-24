Свентек победила Кирстю и прошла в четвертьфинал Australian Open
Польская теннисистка Ига Свентек пробилась в четвертьфинал Australian Open.
В матче 1/8 финала она обыграла Сорану Кирстю из Румынии со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
В следующем раунде Свентек встретится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния) — 5:7, 6:3, 6:3
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