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Сегодня, 13:24

Свентек победила Кирстю и прошла в четвертьфинал Australian Open

Екатерина Савостина
Корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек пробилась в четвертьфинал Australian Open.

В матче 1/8 финала она обыграла Сорану Кирстю из Румынии со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

В следующем раунде Свентек встретится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния) — 5:7, 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
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