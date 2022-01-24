Свентек победила Кирстю и прошла в четвертьфинал Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек пробилась в четвертьфинал Australian Open.

В матче 1/8 финала она обыграла Сорану Кирстю из Румынии со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

В следующем раунде Свентек встретится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния) — 5:7, 6:3, 6:3