Свентек опубликовала первое фото после победы на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Ига Свентек опубликовала первое фото после победы на «Ролан Гаррос».
В финале полька победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:1).
В соцсети теннисистка выложила фото с командой.
Ига Свентек с командой.
Фото Соцсети
23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.
Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».
Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.
Новости