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Свентек обыграла Контавейт в третьем раунде Roland Garros

18:42
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Польская теннисистка Ига Свентек победила эстонку Анетт Контавейт (7:6 (7:4), 6:0) в матче третьего раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 24 минуты. Следующей соперницей Свентек станет украинка Марта Костюк.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 30) — 7:6 (7:4), 6:0

Онс Жабер (Тунис, 25) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 6:0, 6:1

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