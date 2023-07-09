Свентек обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла швейцарку Белинду Бенчич в 1/8 финала Уимблдона (6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3). Игра длилась 3 часа 4 минуты.

Свентек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. У швейцарки четыре эйса, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За выход в полуфинал Свентек сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).