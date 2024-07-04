Свентек вышла в третий круг Уимблдонского турнира
Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах победила хорватку Петру Мартич в матче второго раунда Уимблдона — 6:4, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. Свентек 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету ее соперницы 2 эйса и 2 двойные ошибки.
В третьем круге турнира Свентек встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:3
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