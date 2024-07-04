Свентек вышла в третий круг Уимблдонского турнира

Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах победила хорватку Петру Мартич в матче второго раунда Уимблдона — 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. Свентек 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету ее соперницы 2 эйса и 2 двойные ошибки.

В третьем круге турнира Свентек встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:3