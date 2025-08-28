Свентек сыграет с Калинской в третьем круге US Open

Полька Ига Свентек вышла в третий круг US Open.

Во втором круге вторая ракетка мира победила нидерландку Сюзан Ламенс со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 7 минут.

В следующем матче Свентек сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 6:4

Мария Саккари (Греция) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:4