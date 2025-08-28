Свентек сыграет с Калинской в третьем круге US Open
Полька Ига Свентек вышла в третий круг US Open.
Во втором круге вторая ракетка мира победила нидерландку Сюзан Ламенс со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 7 минут.
В следующем матче Свентек сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 4:6, 6:4
Мария Саккари (Греция) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 6:1
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 18) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:4
Источник: Сетка US Open
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