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Сегодня, 10:36

Суперкомпьютер Opta включил Медведева в пятерку фаворитов Australian Open, Рублев не вошел в топ-40

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Аналитическая платформа Opta опубликовала прогноз на результаты мужского одиночного турнира Australian Open-2025.

Фаворитом турнира назван действующий чемпион Янник Синнер. Шансы итальянца защитить титул оцениваются в 23,49 процента. Лучшим среди россиян считается Даниил Медведев — с 4,26 процента он идет пятым в списке.

Также в топ-5 вошли немец Александр Зверев (6,82 процента), американец Тэйлор Фритц (5,23) и испанец Карлос Алькарас (5,04).

13-м в списке идет еще один россиянин Карен Хачанов (1,56). Андрей Рублев не попал в топ-40 рейтинга фаворитов. Он идет 41-м (0,45).

Матчи основных сеток Australian Open пройдут с 12 по 26 января.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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