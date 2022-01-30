Судья сделал новое предупреждение болельщикам перед началом пятого сета финала Australian Open

Судья попросил зрителей вести себя уважительнее по отношению к Даниилу Медведеву и Рафаэлю Надалю перед началом пятого сета финального матча Australian Open. Он предупредил, что болельщики, которые будут проявлять слишком сильные эмоции, будут выведены со стадиона.

Ранее по ходу игру российский теннисист обратился к арбитру с просьбой утихомирить зрителей, которые не скрывали радости после каждой его ошибки.

В ответ судья обратился к болельщикам и попросил проявлять больше уважения по отношению к обоим спортсменам.