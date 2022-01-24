Судья попросил Циципаса успокоить отца, который подсказывал ему с трибуны

Четвертая ракетка мира, грек Стефанос Циципас, обыграл американца Тэйлора Фритца, занимающего 22-ю строчку рейтинга ATP, в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

По ходу матча Циципас получил предупреждение за подсказки от отца Апостолоса. А перед четвертой партией судья обратился к теннисисту: «Стефанос, пожалуйста. Идет отличный матч, но либо ты скажешь ему, чтобы он прекратил, либо я продолжу выносить тебе предупреждения».

За выход в полуфинал Циципас поспорит с 11-м сеяным итальянцем Янником Синнером.