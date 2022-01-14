Суд отложил слушания по новому иску Джоковича

Рассмотрение апелляции первой ракетки мира Новака Джоковича отложено сегодня, 14 января. Об этом сообщил судья Энтони Келли во время онлайн-трансляции заседания Австралийского суда. При этом дело будет передано в федеральный суд Австралии.

Джокович может оставаться в стране до тех пор, пока Федеральный суд не вынесет вердикт по поводу решения министра иммиграции Австралии Алекса Хоука повторно аннулировать визу теннисиста.

По информации The Age, судья согласился договориться о месте пребывания Джоковича. Адвокаты попросили изменить его в целях безопасности.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Сегодня, 14 января, стало известно, что виза Джоковича аннулирована во второй раз самоличным решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны и, по всей видимости, не сможет принять участие в Australian Open-2022.