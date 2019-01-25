Стосур и Шуай выиграли Australian Open в парном разряде

Австралийка Саманта Стосур и представительница Китая Чжан Шуай стали победительницами Australian Open в парном разряде. В финале они в двух сетах обыграли венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) - 6:3, 6:4

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