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Стосур и Чжан Шуай выиграли US Open в женском парном разряде

22:55
Чжан Шуай и Саманта Стосур. Фото Getty Images
Чжан Шуай и Саманта Стосур. Фото Getty Images
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Победительницами US Open в женском парном разряде стали австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай.

В финале они обыграли пару Кори Гауфф/Кэти Макнейлли (США). Матч продолжался один час и 56 минут.

Для пары Стосур/Шуай это вторая победа на турнире «Большого шлема». В 2019 году они выиграли Australian Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 14) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 11) — 6:3, 3:6, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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