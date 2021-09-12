Стосур и Чжан Шуай выиграли US Open в женском парном разряде
22:55
Победительницами US Open в женском парном разряде стали австралийская теннисистка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай.
В финале они обыграли пару Кори Гауфф/Кэти Макнейлли (США). Матч продолжался один час и 56 минут.
Для пары Стосур/Шуай это вторая победа на турнире «Большого шлема». В 2019 году они выиграли Australian Open.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 14) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 11) — 6:3, 3:6, 6:3
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