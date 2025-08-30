Хромачева и Рахимова проиграли в первом круге парного US Open

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова проиграли Фанни Столлар и У Фансыэнь в первом круге US Open — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 23 минуты.

Следующие соперницы Столлар и Фансыэнь определится в матче Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова (Швейцария/Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Фанни Столлар/У Фансыэнь (Венгрия/Тайвань) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия, 16) — 7:5, 6:1