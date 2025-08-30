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30 августа 2025, 00:02

Хромачева и Рахимова проиграли в первом круге парного US Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова проиграли Фанни Столлар и У Фансыэнь в первом круге US Open — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 23 минуты.

Следующие соперницы Столлар и Фансыэнь определится в матче Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова (Швейцария/Россия).

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг

Фанни Столлар/У Фансыэнь (Венгрия/Тайвань) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия, 16) — 7:5, 6:1

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Теннис
US Open
Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
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