Хромачева и Рахимова проиграли в первом круге парного US Open
Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова проиграли Фанни Столлар и У Фансыэнь в первом круге US Open — 7:5, 6:1.
Матч длился 1 час 23 минуты.
Следующие соперницы Столлар и Фансыэнь определится в матче Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Ребека Масарова/Анастасия Павлюченкова (Швейцария/Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Фанни Столлар/У Фансыэнь (Венгрия/Тайвань) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия, 16) — 7:5, 6:1
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