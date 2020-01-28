Стэн Вавринка: «Так классно я не играл уже года три»

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свой выход в четвертьфинал Australian Open. В 1/8 финала он в пяти сетах сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева.

— Так классно я не играл уже года три — с операции, — цитирует Вавринку gotennis. — Но сейчас показываю крутой теннис и отлично двигаюсь. Здорово, что даже сейчас я могу прибавлять. Это не удивляет, потому что я очень много работал в межсезонье и перед Мельбурном был уверен в себе.

— Вы дважды проигрывали Медведеву.

— Просто считал себя темной лошадкой. Прошлый сезон он провел великолепно, но я все равно вышел на корт за победой. Я знаю, что нужно делать для этого. Даня — сильный игрок, его трудно заставить ошибаться, но я не собирался опускать руки. В итоге я немного боролся с собой и заставлял себя давить на него, чаще ходить к сетке. Да, я отдавал очки, но играть агрессивно было важнее. Доволен, что справился в трудной ситуации.