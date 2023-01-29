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Сегодня, 16:25

Циципас — о Джоковиче: «Невероятно, как многого ты добился, я восхищаюсь тем, что ты сделал для тенниса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своем оппоненте Новаке Джоковиче после финала Australian Open.

В финальном матче турнира Джокович обыграл Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) и стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023.

«Невероятно, как многого ты добился, я восхищаюсь тем, что ты сделал для тенниса. Я провел очень много матчей, но только ты заставляешь меня и всех остальных показывать свой максимум. Новак — величайший из тех, кто когда-либо брал в руки ракетку. Я никогда раньше этого не говорил — спасибо тебе за то, что ты продвигаешь наш спорт и помогаешь показать нам все, на что мы способны», — заявил Циципас в послематчевом интервью.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. У него 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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