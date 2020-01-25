Стефанос Циципас: «В следующем году выиграю Australian Open»

Стефанос Циципас после поражения в третьем круге Australian Open от канадца Милоша Раонича заявил, что выиграет в следующем году. Ранее он заявлял, что одержит победу на одном из турниров «Большого шлема».

— Такова жизнь, я научился справляться с поражениями, — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира. — В прошлом году я куда чаще проигрывал, но сейчас все по-другому. Буду работать дальше, а в следующем году я выиграю Australian Open