Циципас и Фонсека вышли во второй круг Уимблдона
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил француза Уго Гастона в первом круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 28 минут.
Циципас сыграет с победителем матча У Йибин (Китай) — Новак Джокович (Сербия).
Бразилец Жоау Фонсека обыграл испанца Роберто Баутисту Агута со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 28 минут.
Фонсека сыграет с победителем матча Ринки Хиджиката (Австралия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) — Юго Гастон (Франция, Q) — 6:1, 6:4, 6:2
Жоау Фонсека (Бразилия, 24) — Роберто Баутиста Агут — 7:6 (7:4), 6:4, 6:3
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