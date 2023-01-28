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28 января, 22:10

Циципас о тренерских подсказках: «Это всегда было частью процесса. Рад, что теперь не наказывают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, помогает ли ему разрешение тренерских подсказок во время матчей.

Циципаса раньше часто за это штрафовали.

«Некоторые тренеры, возможно, и не очень много подсказывали. В моем случае это всегда было частью процесса. Я рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть. Не вижу причин иметь тренера, если он не может во время матча делиться взглядами и знаниями. По-моему, для спорта это естественно. Конечно, этим нужно пользоваться», — сказал Циципас.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2023 Циципас сыграет против серба Новака Джоковича. Матч пройдет в воскресенье, 29 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.

Теннис
Стефанос Циципас
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