Стефанос Циципас: «Просто чувствовал себя тупым»

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от канадца Милоша Раонича в третьем круге Australian Open. Грек, посеянный под шестым номером, уступил в трех раундах.

— С ним трудно играть, потому что он пытается пробить навылет из любой позиции, — приводит слова Циципаса gotennis. — Непонятно, как двигать его по корту, потому что он всегда бьет справа и отлично подает. Я просто чувствовал себя тупым — не мог ничего предугадать и играл очень медленно.



Теннис — странный спорт. Иногда тебя побеждают одним приемом, у Милоша это подача. Ты ничего не можешь сделать, просто смотришь на эйсы. Конечно, это важное умение, а не какое-то там везение. Но иногда ты просто устаешь от такого однообразия. Тупое ожидание его подачи — ты просто не выдерживаешь. Бывает скучно.

Такова жизнь, нужно уметь справляться. В прошлом году проиграл в полуфинале, и это разбило мне сердце. Сейчас просто буду работать дальше.