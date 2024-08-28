Циципас — о вылете с US Open: «Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше»

11-ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально прокомментировал свой вылет с Открытого чемпионата США-2024.

В первом круге соревнований Циципас проиграл австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7.

«Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше. Когда я был моложе, я играл на корте с адреналином, чувствуя, что от матча зависит моя жизнь. И я чувствую, что это все исчезло. У меня такое ощущение, что налицо своего рода выгорание, продолжительная усталость. Я чувствую это с начала года. Независимо от того, остановлюсь я или нет, оно уже произошло и не подлежит восстановлению», — приводит слова Циципаса RTBF.

Во втором круге US Open Коккинакис сыграет с португальцем Нуну Боржешом.