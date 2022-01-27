В пятницу, 28 января, российский теннисист Даниил Медведев проведет матч в рамках полуфинала Australian Open-2022. Соперник — Стефанос Циципас. Начало — не ранее 11.30 по московскому времени.

В первом круге россиянин победил Анри Лааксонена из Швейцарии со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором круге — австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2, в третьем круге — Ботика Ван де Зандсюлпа из Нидерландов со счетом 6:4, 6:4, 6:2, в четвертом — американца Максима Кресси — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. В четвертьфинале Медведев за 4 часа 42 минуты переиграл канадца Феликс Оже-Альяссим — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

За матчем Циципас — Медведев можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

Australian Open проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.