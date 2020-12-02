Старт Australian Open перенесли с 18 января на 8 февраля

Исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили сообщил, что старт Australian Open перенесен с 18 января на 8 февраля.

— Хорошая новость заключается в том, что мы, похоже, сможем начать турнир 8 февраля, — приводит The Daily Telegraph слова Тили. — Игрокам предстоит пройти двухнедельный карантин, начинающийся с 15 января, правительство штата Виктория согласилось предоставить спортсменам особые условия для подготовки к Australian Open.

По словам Тили, условия карантина будут жесткими, однако после него спортсмены смогут свободно располагаться, где захотят и отправляться, куда хотят.

Отмечается, что матчи Australian Open будут проходить в присутствии болельщиков.