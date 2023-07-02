Стало известно расписание матчей понедельника в первом круге Уимблдона с участием россиян

Стало известно расписание матчей понедельника с участием российских теннисистов в первом круге Уимблдона-2023.

Аслан Карацев сыграет с французом Люкой ван Ашем (начало — в 13.00 мск). Андрей Рублев встретится с австралийцем Максом Перселлом (начало — в 13.00 мск). Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (16.30 мск).

Действующий чемпион Уимблдона серб Новак Джокович встретится с аргентинцем Педро Качином (15.30 мск).