Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:36

Стало известно, когда российские теннисисты проведут первые матчи на US Open-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятая ракетка мира Даниил Медведев проведет свой первый матч на US Open-2024 во вторник, 27 августа, третьим запуском на корте имени Луи Армстронга. Его матч против серба Душана Лайовича начнется не ранее 21:00 по московскому времени.

Также в этот день сыграет россиянка Камилла Рахимова. Она встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек не ранее 19:00 по мск.

В понедельник, 26 августа, свои матчи на Открытом чемпионате США проведут шесть россиян.

Основная сетка US Open-2024 состоится с 26 августа по 8 сентября.

Теннис
Даниил Медведев
Камилла Рахимова
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что Медведеву досталась хорошая сетка на US Open
Новости
RSS RSS
Все новости