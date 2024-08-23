Стало известно, когда российские теннисисты проведут первые матчи на US Open-2024

Пятая ракетка мира Даниил Медведев проведет свой первый матч на US Open-2024 во вторник, 27 августа, третьим запуском на корте имени Луи Армстронга. Его матч против серба Душана Лайовича начнется не ранее 21:00 по московскому времени.

Также в этот день сыграет россиянка Камилла Рахимова. Она встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек не ранее 19:00 по мск.

В понедельник, 26 августа, свои матчи на Открытом чемпионате США проведут шесть россиян.

Основная сетка US Open-2024 состоится с 26 августа по 8 сентября.