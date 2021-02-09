Стали известны все соперники российских теннисисток во втором круге Australian Open

9 февраля определились соперники российских теннисисток во втором круге Australian Open. За выход в третий круг поборются семь россиянок.

Екатерина Александрова, в первом круге победившая итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:4), сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Светлана Кузнецова, обыгравшая чешку Барбору Стрыцову (6:2, 6:2), встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Людмила Самсонова в первом круге победила испанку Паулу Бадосу (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5) и теперь сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Дарья Касаткина, победившая в первом круге британку Кэти Бултер (6:1, 6:4), сыграет с белорусской Ариной Соболенко.

Анастасия Потапова ранее разобралась с американкой Элисон Риске (6:1, 6:2) и за выход в третий круг поборется с венгеркой Тимея Бабош.

Вероника Кудерметова победила украинку Марту Костюк (6:2, 7:6 (7:5) и встретится с соотечественницей Варварой Грачевой, которая в первом круге обыграла другую россиянку Анну Блинкову (6:1, 3:6, 7:6).

Встречи второго круга Australian Open пройдут в среду, 10 февраля.