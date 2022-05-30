Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:53

Стали известны все четвертьфиналистки «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Определились все участницы четвертьфинальных матчей «Ролан Гаррос», который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/4 турнира «Большого шлема» сыграют:

Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США)

Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия)

Мартина Тревизан (Италия) — Лейла Фернандес (Канада)

Кори Гауфф (США) — Слоан Стивенс (США)

Свентек, в случае победы, в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с одной из россиянок.

Турнир проходит с 16 мая по 5 июня. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, которая проиграла в первом раунде.

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Джессика Пегула
Ига Свентек
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Куда уходит Бакаев, где окажется Дзюба и кого покупает ЦСКА. Последние трансферные новости РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко назвал отличным результатом выход Рублева в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости