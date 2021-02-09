Стали известны соперники Медведева, Рублева и Хачанова во втором круге Australian Open

9 февраля определились соперники российских теннисистов во втором круге Australian Open.

Первая «ракетка» России Даниил Медведев после победы над канадцем Вашеком Поспишилом (6:2, 6:2, 6:4) во втором круге сразится с Роберто Карбальесом Баэной. Испанец в стартовом матче выиграл у венгра Аттилы Балажа — 7:5, 3:6, 6:2, 6:3.

Вторая «ракетка» России Андрей Рублев стартовал с победы над немцем Янником Ханфманном со счетом 6:3, 6:3, 6:4, и теперь встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, который с трех сетах справился со словаком Андреем Мартином — 7:6, 6:1, 6:2.

Карен Хачанов, успешно в четырех сетах одолевший австралийца Александара Вукича, во втором круге встретится с Ричардасом Беранкисом. Литовец в трех партия обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

Последним путевку во второй круг получил Роман Сафиуллин, который в трех сетах справился с белорусом Ильей Ивашко — 6:4, 6:3, 6:4. В следующем раунде россиянин сыграет против британца Кэмерона Норри, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Дэниэла Эванса — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5.

В понедельник, 8 февраля во второй круг пробился и Аслан Карацев, сломивший сопротивление итальянца Джанлуки Маджера, — 6:3, 6:3, 6:4. Следующим соперником россиянина станет белорус Егор Герасимов, выбивший из турнира 25-го «сеяного», француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Встречи второго круга Australian Open начнутся со среды, 10 февраля.