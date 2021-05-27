Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Roland Garros
19:14
Прошла жеребьевка основной сетки Roland Garros-2021 в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против Винус Уильямс из США. Соперницей Маргариты Гаспарян стала американка Энн Ли. Светлана Кузнецова поборется с Викторией Азаренко из Белоруссии. Анастасия Павлюченкова будет противостоять Кристине Макхейл из США. Вероника Кудерметова сыграет против еще одной американки Аманды Анисимовой. Дарья Касаткина сразиться с японкой Мисаки Дои. Елене Весниной будет противостоять один из победителей квалификации.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграет в первом матче с Бернардой Перой из США.
Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.
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