Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Roland Garros

Прошла жеребьевка основной сетки Roland Garros-2021 в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против Винус Уильямс из США. Соперницей Маргариты Гаспарян стала американка Энн Ли. Светлана Кузнецова поборется с Викторией Азаренко из Белоруссии. Анастасия Павлюченкова будет противостоять Кристине Макхейл из США. Вероника Кудерметова сыграет против еще одной американки Аманды Анисимовой. Дарья Касаткина сразиться с японкой Мисаки Дои. Елене Весниной будет противостоять один из победителей квалификации.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграет в первом матче с Бернардой Перой из США.

Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.