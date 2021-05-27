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Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Roland Garros

19:14
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
Вероника Кудерметова. Фото Twitter
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Прошла жеребьевка основной сетки Roland Garros-2021 в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против Винус Уильямс из США. Соперницей Маргариты Гаспарян стала американка Энн Ли. Светлана Кузнецова поборется с Викторией Азаренко из Белоруссии. Анастасия Павлюченкова будет противостоять Кристине Макхейл из США. Вероника Кудерметова сыграет против еще одной американки Аманды Анисимовой. Дарья Касаткина сразиться с японкой Мисаки Дои. Елене Весниной будет противостоять один из победителей квалификации.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сыграет в первом матче с Бернардой Перой из США.  

Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.

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Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/results/SD?round=1

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