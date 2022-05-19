Стали известны соперницы россиянок на старте «Ролан Гаррос»

19 мая в Париже прошла жеребьевка женского «Ролан Гаррос».

Дарья Касаткина сыграет с Ребеккой Петерсон, а Анна Калинская — с Мэдисон Киз. Соперницами Вероники Кудерметовой и Камиллы Рахимовой станут победительницы квалификаций.

Людмила Самсонова в первом круге сыграет против Данки Ковинич. Соперницей Екатерины Александровой станет Грет Миннен.

Первая ракетка мира Ига Свентек начнет турнир матчем с победительницей квалификации. Каролина Плишкова сыграет с Тессой Андрианяфитримо. Соперницей Паулы Бадосы станет Фиона Ферро. Арина Соболенко встретится с Клое Паке.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.