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Стала известна причина громкого взрыва в Париже

13:52

Управление полиции в Париже объяснило причины громкого звука, который услышали многие жители города. В пресс-службе отметили, что причиной стал не взрыв, а реактивный самолет, преодолевший звуковой барьер.

Звук попал, в частности, в трансляцию матча Roland Garros между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером.

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