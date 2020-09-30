Стала известна причина громкого взрыва в Париже
13:52
Управление полиции в Париже объяснило причины громкого звука, который услышали многие жители города. В пресс-службе отметили, что причиной стал не взрыв, а реактивный самолет, преодолевший звуковой барьер.
Звук попал, в частности, в трансляцию матча Roland Garros между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером.
В трансляцию «Ролан Гаррос» попал мощный хлопок, который многие приняли за взрыв. Полиция Парижа заявила, что это был истребитель, преодолевший звуковой барьер ? pic.twitter.com/EmxLFfK7Lp— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 30, 2020
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