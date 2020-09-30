Стала известна причина громкого взрыва в Париже

Управление полиции в Париже объяснило причины громкого звука, который услышали многие жители города. В пресс-службе отметили, что причиной стал не взрыв, а реактивный самолет, преодолевший звуковой барьер.

Звук попал, в частности, в трансляцию матча Roland Garros между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером.